Стильный монохром: 64-летняя Долина в брюках-дудочках и на шпильках выступила на шоу Малахова

Новый выпуск передачи «Привет, Андрей!» был посвящен Людмиле Зыкиной. Исполнительнице русских народных песен 10 июня мог бы исполнится 91 год. Однако ее уже почти 11 лет нет в живых. Примечательно, что у артистки было четыре мужа, но она не могла жить без работы, поэтому все браки закончились разводами. И хоть детей у певицы не было, по сей день находятся новые претенденты на ее многомиллионное наследство.

В студии друзья вспомнили, какой доброй была Людмила Георгиевна. А также выяснилось, что у нее был роман с композитором Александром Аверкиным. Клара Новикова всех рассмешила, вспомнив, как артистка позвала ее по грибы. По ее словам, Зыкина даже ни разу не наклонилась, но указывала ей, где есть грибы. В итоге юмористка весь день провела на коленях, ползая по лесу. А вот Лариса Долина сожалела, что не познакомилась с великой русской певицей.

«Я, к сожалению, не была знакома с Людмилой Георгиевной. Как-то так сложились наши жизни. Я очень сожалею об этом, потому что у нее такой был богатый жизненный опыт. Я могла бы у нее чему-то научиться, просто даже беседуя с ней. Такую жизнь нелегкую прожить и при этом оставаться такой трогательной, нежной, такой щемящей во всех песнях, которые она пела, это очень дорогого стоит», — высказалась артистка.

Она долго думала, с какой песней выступить в студии. Потом Долина обнаружила, что уже давно исполняет одну композицию «Эта песня о тебе». Именно ее и спела звезда. К слову, 64-летняя Лариса Александровна выступила в брюках-дудочках баклажанового цвета, тунике в тон и на шпильке. Последние месяцы певица отдыха на даче с дочкой и внучкой. Многие заметили, что она постройнела.