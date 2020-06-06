Невестка Орбакайте в джинсах клеш и песочном жакете пришла на праздник в дом Преснякова

Никита Пресняков уже давно попрощался с холостяцкой жизнью. В 2017 году он женился на Алене Красновой. Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова долго ухаживал за своей избранницей, а в день ее рождения попросил руки. Теперь влюбленные неразлучны. Несмотря на любовь к путешествиям и тусовкам, карантин они провели в загородном доме Аллы Пугачевой, который раньше был дачей певицы.

Но с наступлением лета молодые люди решили вернуться к прежнему образ жизни. На днях невестка Орбакайте отправилась за покупками. Она также вернулась к своей работе моделью и устроила фотосессию в модном образе. А 6 июня Алена принарядилась в джинсы клеш с молниями, кремовый топ и жакет песочного цвета. Волосы она собрала в высокий небрежный пучок. В таком элегантном аутфите девушка наведалась в дом к свекру на детский праздник.

Пресняков и Подольская устроили вечеринку для сына Артемия, которому исполнилось пять лет. Аниматоры в костюме мультгероев развлекали маленьких гостей. Мальчик получил главный подарок, о котором мечтал, — собаку породы американский кокер-спаниель. Нового члена семьи назвали Басей. Краснова очень любит собак, поэтому не удержалась и сделала несколько фото с щенком. Скорее всего, с ней пришел и сам Никита, хоть на фото и видео с праздника он не отметился.

Многие поклонники восхитились дружной семьей. Некоторые считают Алену не просто красавицей, но и модницей. Ей удается подбирать женственные образы. Девушка поздравила маленького Тему и отправилась наслаждаться праздником и весельем.