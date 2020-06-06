«Роскошная»: Галина Юдашкина в белоснежном платье-комбинации и жакете вышла в свет в Гонконге

Почти пять месяцев Галина Юдашкина провела вместе с родителями в Москве. Дочка Валентина Юдашкина в прошлом году полгода прожила в Китае, где ей предложили выгодный контракт. Ее дети, четырехлетний Анатолий и двухлетний Аркадий, даже стали говорить на английском языке и посещать местный детский садик, но на Новый год приезали к бабушке с дедушкой. Но в самоизоляции наследница модельера скучала по мужу Петру Максакову, который остался в Китае, поэтому при первой возможности вернулась в Гонконг. Это произошло в середине мая.

Две недели Галина провела на карантине в квартире в высотном здании. Она была рада, что дети воссоединились с отцом. А потом семья смогла вновь жить свободно. Первым делом дочка Юдашкина отправилась загорать у бассейна. Она смогла приобрести легкий загар. А 6 июня девушка впервые за долгое время вышла в свет. Она отправилась на день рождения своей подруги, которая устроила светскую вечеринку.

Наследница модельера облачилась в белоснежное платье-комбинацию, напоминающую сорочку, и поверх накинула белый жакет. От каблуков она отказалась в пользу шлепок Dior, а также взяла яркую сумку с оранжевыми вставками.

«Приехали поздравить замечательную и мудрую Дженни Фонг! Дорогая Дженни, спасибо огромное за этот потрясающий уикенд», — написала Галина.

Многие поклонники восхитились образом девушки. «Галочка, вы прелесть», «Стильно! Красотка», «Шикарная дива», «Роскошная», «Великолепный образ», «Волшебно выглядишь», «Вы очень элегантная», «Очень стильно», — прокомментировали пост подписчики.