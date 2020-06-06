«Стильный образ»: Бородина в кожаной косухе и джинсах скинни похвасталась сумочкой за миллион

Телеведущая и инстадива Ксения Бородина давно снискала любовь поклонников не только за свою справедливую позицию на телепроекте «Дом-2», где девушка помогает участникам в поисках истинных чувств. Брюнетка обладает прекрасным стилем и вкусом при выборе нарядов, а также любовью к люксовым брендам. В гардеробе популярной светской львицы множество аксессуаров и вещей известных брендов.

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Одной из стильных и желанных вещей для любой уважающей себя модницы является заветная сумочка Birkin от Hermes. Но не все могут ее себе позволить — цена в пределах миллиона рублей, а главное, недоступность модели для простых девушек делают ее недосягаемой мечтой. Разумеется, у Ксении она тоже есть в гардеробе. Темно-синий кожаный дамский аксессуар девушка продемонстрировала, позируя в стильной косухе оверсайз, а также джинсах скинни, которые часто выбирает для аутфитов Бородина.

«Стильный образ», «Красотка», «Ксюш, крутая!», «Огонь», «Шикарна!», «Какая красивая ты, крутая тетя Ксюша», «Суперская!», «Очень красивая» — отреагировали на образ Бородиной поклонники.

Однако, многие, включая бывшую коллегу Бородиной Ксению Собчак, считают, что известная брюнетка злоупотребляет доверием фанатов и демонстрирует копии известных брендов. На что девушка каждый раз реагирует юмором.