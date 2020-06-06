Виктория Лопырева в платье-бюстье терракотового цвета повеселилась с друзьями в Дубае

Виктория Лопырева коротает дни в жарком Дубае. Поездка по работе завершилась тем, что модель решила отдохнуть с семьей в ОАЭ. Именно там они переждали карантин. Два месяца блондинка почти не покидала свои апартаменты. Она играла с годовалым сыном Марком Лео и старалась радовать своего супруга Игоря Булатова. А теперь с начала мая в связи с послаблением карантина, звездная семья стала прогуливаться на свежем воздухе и даже загорать на пляже.

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А вот вечер пятницы, 5 июня, Лопырева предпочла не сидеть дома. Она отправилась в ресторан с мужем и друзьями. там девушка повеселилась в приятной компании. Для выхода в свет модель выбрала платье-бюстье терракотового оттенка. Мини-наряд подчеркнул ее пышную грудь и стройные ноги. Образ она дополнила черными босоножками на шпильке. Волосы Виктория распустила, а также сделала макияж с акцентом на глаза.

Булатов находился рядом с супругой. Они много шутили и записывали видео для друзей, с которыми пока не могут увидеться. А вот сына с ними не было. По всей видимости, мальчик остался под присмотром близких или няни дома.

Поклонники восхитились стройной фигурой Лопыревой. Многие отметили, что материнство пошло ей на пользу. Точеная фигура модели стала еще более соблазнительной. Добавим, что она быстро вернулась в форму после родов и теперь без стеснения позирует в купальниках и носит шорты с топами.