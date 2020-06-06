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Звездный гость

Виктория Лопырева в платье-бюстье терракотового цвета повеселилась с друзьями в Дубае

Модель оставила ребенка дома, чтобы развеяться с мужем.

Виктория Лопырева в платье-бюстье терракотового цвета повеселилась с друзьями в Дубае
Виктория Лопырева . фото: globallookpress.com/

Виктория Лопырева коротает дни в жарком Дубае. Поездка по работе завершилась тем, что модель решила отдохнуть с семьей в ОАЭ. Именно там они переждали карантин. Два месяца блондинка почти не покидала свои апартаменты. Она играла с годовалым сыном Марком Лео и старалась радовать своего супруга Игоря Булатова. А теперь с начала мая в связи с послаблением карантина, звездная семья стала прогуливаться на свежем воздухе и даже загорать на пляже.

А вот вечер пятницы, 5 июня, Лопырева предпочла не сидеть дома. Она отправилась в ресторан с мужем и друзьями. там девушка повеселилась в приятной компании. Для выхода в свет модель выбрала платье-бюстье терракотового оттенка. Мини-наряд подчеркнул ее пышную грудь и стройные ноги. Образ она дополнила черными босоножками на шпильке. Волосы Виктория распустила, а также сделала макияж с акцентом на глаза.

Булатов находился рядом с супругой. Они много шутили и записывали видео для друзей, с которыми пока не могут увидеться. А вот сына с ними не было. По всей видимости, мальчик остался под присмотром близких или няни дома.

фото: instagram.com/lopyrevavika/

Поклонники восхитились стройной фигурой Лопыревой. Многие отметили, что материнство пошло ей на пользу. Точеная фигура модели стала еще более соблазнительной. Добавим, что она быстро вернулась в форму после родов и теперь без стеснения позирует в купальниках и носит шорты с топами.

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