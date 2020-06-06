«Ну хороша»: Любовь Успенская в джинсовом комбинезоне и на шпильках пришла к Урганту

Любовь Успенская в этом году отметила 66-летие. Однако год для нее начался с неприятностей. Она поссорилась с единственной дочкой Татьяной Плаксиной. Девушка была недовольна тем, что мама контролирует ее жизнь. Она обвинила певицу в рукоприкладстве. После нескольких попыток помириться, артистка отпустила дочку. Татьяна теперь живет в США. Артистка оставила ее без содержания и поддержки.

Успенская поражает поклонников своим моложавым видом. Но за время карантина она преобразилась. Накануне певица стала гостьей шоу «Вечерний Ургант». Она пришла к Ивану Урганту в джинсовом комбинезоне и замшевых сапогах на шпильке. Наряд подчеркнул ее талию, но все-же не скрыл набранные килограммы. По словам звезды, из-за скандала с дочкой она стала переедать, а также страдать от бессонницы.

Компанию на съемках королеве шансона составила Наргиз Закирова. Артистка пришла в ярких брюках свободного кроя и джемпере кремового оттенка. Образ дополнили кеды и платок. Поклонники были рады видеть Успенскую. Многие отметили, что наряд ей очень идет, а лишние килограммы только украсили звезду. «Вы такие крутые! Обожаю!», «Две красотки наши», «Какие вы классные! И вам так хорошо вместе, это видно!», «Люба, вы очень красивы! Я просто любуюсь вашей фигурой, вашим обаянием неповторимом», «Ну хороша, −25 лет. Красоточка», — высказались пользователи Сети.

Напомним, что ранее Любовь рассказала правду о своем браке четвертым мужем Александром Плаксиным. По словам звезды, она давно хотела с ним развестись, но мужчина не давал ей этого сделать. Также именно его певица винит в том, что их дочка стала употреблять запрещенные вещества.