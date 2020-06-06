«Дерзкая!»: Каменских станцевала в мини-шортах из денима и укороченной футболке

Певица Настя Каменских и ее супруг Алексей Потапенко в официальном браке уже год. Творческий тандем давно перерос у солистов в нечто большее, но звезды до последнего скрывали свои отношения. Теперь влюбленные коротают вместе будни в карантине и развлекаются как могут, принимая участие в самых разных онлайн-челленджах.

Сама Каменских регулярно устраивает поклонникам жаркие танцы и выгуливает эффектные наряды. Например, в этот раз звезда зажигательно станцевала для TikTok. Для ритмичных движений она выбрала укороченную футболку оверсайз и мини-джинсы из денима. Образ завершили бейсболка и объемная куртка. Фолловеры оценили аутфит любимицы.

«Огонь!», «Настя красавица», «Дерзкая!», «Ну классная же какая», «Мне нравится, круто!», «До сих пор как девочка выглядишь», «Сверхкрутая», — поспешили с комплиментами подписчики.

Каменских выбирает и более откровенные наряды. Например, девушка недавно запечатлелась в лифе и стильной юбке, подчеркнув эффектные формы.