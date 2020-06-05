«Мне это нравится»: 46-летняя Высоцкая предпочла естественный макияж в песочных тонах

От 82-летнего режиссера Андрея Кончаловского телеведущая родила двоих детей: дочку Марию и сына Петра. Еще семь лет назад муж Юлии Высоцкой вместе с наследницей попал в крупное ДТП во Франции. С тяжелыми травмами девочка была доставлена в одну из больниц. Медики были вынуждена ввести пациентку в состояние медикаментозной комы. Близкий друг Андрея Сергеевича — композитор Эдуард Артемьев — рассказал о том, что режиссер до сих пор корит себя за случившееся. В одном из редких интервью, говоря о состоянии Маши, телеведущая отметила: «Мы работаем… движемся, но очень-очень медленно». О том, как сейчас обстоят дела с реабилитацией дочери, Высоцкая не распространяется.

Ко всему прочему, Артемьев заверил, что после произошедшего отношения между Юлией и ее супругом стали более прохладными. Якобы общее горе их не сплотило, а наоборот, развело. Однако актриса не перестает доказывать обратное. Высоцкая то и дело публикует фото с супругом, давая понять, что у них все хорошо.

На днях знаменитость поделилась свежим портерным снимком. В повседневной жизни телеведущая отдает предпочтение натуральной красоте. По словам Юлии, ее мужу нравятся «умытые лица». Однако по настроению знаменитость может воспользоваться косметикой. Так, к примеру, Высоцкая наложила естественный макияж в песочных тонах, подкрасив глаза пастельными светло-коричневыми тенями. Линию скул актриса подчеркнула персиковыми румянами, выравнив тон лица с помощью основы под макияж и тонального крема.

«Мне это нравится!!» — отметила Высоцкая.

В одном из интервью Юлия уточнила, что как и большинство женщин она боится стареть. При этом знаменитость подметила, что европейские дамы и в более зрелом возрасте притягивают восхищенные взгляды представителей противоположного пола.