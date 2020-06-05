Не надо стесняться: невестка Орбакайте блеснула роскошной фигурой в атласном лифе и брюках-палаццо

Возлюбленная Никиты Преснякова поделилась в Stories свежими кадрами из видеоролика, представ перед объективом камеры в весьма провокационном образе. Так, 23-летняя Алена Краснова продемонстрировала изящную и подтянутую фигуру. Модель сумела сохранить идеальную форму и после двух месяцев самоизоляции. Все это время супруга музыканта провела на бывшей даче Аллы Борисовны. За городом девушка позволяла себе выходить на вечерние пробежки по пустынному поселку, наслаждаясь уединением и тишиной. Кроме того, вместе с Никитой Пресняковым модель играла в бадминтон.

С поклонниками невестка Орбакайте поделилась свежими кадрами из видеоролика. Алена не только блеснула роскошной фигурой, но и продемонстрировала точеную талию. Краснова отдала предпочтение атласному лифу и брюкам-палаццо, уделив особое внимание аксессуарам. Так, свой дневной аутфит модель дополнила солнезащитными очками, широкополой шляпой и бежевыми сабо. Девушка отбросила всякое стеснение, показав красивую линию декольте.

В беседе с поклонниками Алена дала понять, что она совершенно не ожидала получить предложение руки и сердца от сына Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова – младшего. Примечательно, что семья Никиты сразу приняла его избранницу. Красновой удалось подружиться даже с мачехой своего возлюбленного — певицей Натальей Подольской. А Примадонна доверила молодоженам приглядывать за ее дачей на Истре.