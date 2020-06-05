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Звездный гость

Акцент на талии: невестка Орбакайте запечатлелась в укороченном топе и джинсах с высокой посадкой

Супруга Никиты Преснякова модель Алена Краснова отправилась на съемки.

Акцент на талии: невестка Орбакайте запечатлелась в укороченном топе и джинсах с высокой посадкой
Алена Краснова. фото: .instagram.com/alenaakrasnova

Жизнь звездной семьи Преснякова, кажется, потихоньку возвращается в привычное русло. Внук Пугачевой возобновил свои экстремальные тренировки в открывшемся в первую неделю лета скейт-парке. Он продемонстрировал уже несколько видео в stories своего Instagram, на которых с легкостью катается на рампе, не забыв про шлем и налокотники.

Его возлюбленная модель Алена Краснова успела посетить бутик Prada, где приобрела стильную люксовую сумочку, отметившись в Столешниковом переулке в длинном тренче оверсайз и грубых ботинках. «Довольная!» — сообщала своим подписчикам девушка. И уже нашла повод выгулять обновку. В свежей публикации stories Краснова объявила, что у нее работа.

«Наконец-то еду на съемку», — порадовалась девушка.

Алена Краснова
Алена Краснова. Фото: instagram.com/alenaakrasnova/

Модель выбрала для поездки на работу укороченную белую футболку с синей окантовкой и трендовые джинсы с высокой посадкой, декорированные металлическими цепями. На голове по традиции девушка соорудила привычный пучок.

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Алена Красновавнук ПугачевойКраснова новостиНикита Пресняков и Алена Краснова
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