«Клюют только молодые парни»: героиня «Модного приговора» донашивает вещи за дочерью

Ангелина Шевлякова бросила вызов стилистам проекта, попросив подобрать для ее родительницы гардероб, который соответствовал бы ее возрасту и положению.

Ангелина Шевлякова привела свою маму Елену на съемки программы «Модный приговор» на Первом канале. Девушка забила тревогу после того, как ее родительница стала появляться на людях в откровенных мини-шортах и обтягивающих блузах. Подобный расклад совершенно не устраивает Ангелину. Кроме того, женщина начала «воровать» и донашивать вещи за своей собственной дочерью. И это при том, что между ними значительная дистанция в возрасте.

Все происходящее заставило Шевлякову бросить вызов стилистам ток-шоу и попросить их подобрать для Елены новый гардероб, который соответствовал бы ее положению. Девушка надеется, что модные эксперты смогут помочь ей переубедить маму в том, что ей стоит отказаться от образа «роковой блондинки» в розовых мини-шортах.

К слову, как выяснилось, героиня «Модного приговора» не так давно рассталась с мужем. И для нее разрыв с любимым человеком стал серьезным испытанием. Александр Васильев согласился рассмотреть в эфире программы дело семьи Шевляковых: «Муж ушел к молодой, а чем я хуже?». Стилисты и визажисты проекта готовы взяться за «молодящуюся» героиню и изменить ее внешность до неузнаваемости.

«На маму клюют только молодые парни, а не достойные мужчины!» — сетует Ангелина.

Девушка надеется, что благодаря новому имиджу ее маме удастся обрести настоящее женское счастье рядом с серьезным и надежным спутником.

Программу «Модный приговор» смотрите на Первом канале по будням в 9:55.