«Сапожки и ботинки в приоритете»: Топурия, Асмус и другие звезды выбрали летнюю обувь

Лето наступило, но карантин завершился еще не везде. Погода радует тоже не в каждом уголке России. Однако модницы уже начали обновлять гардероб. Недавно мы рассказали о самых модных туфлях и босоножках, но в этом году актуально также носить и сапоги. Более того, ныне это реальный тренд для прохладного лета. Именно об этой составляющей образа в контексте уже наступившего времени года для Teleprogramma.pro поведала модный эксперт журнала Vogue Анна Бжедугова.

«Хочу предупредить всех читательниц: тема сапог и ботинок для лета – очень неоднозначная. Как правило, рынок предлагает огромное множество альтернативных вариантов для теплого времени года, многие из которых смотрятся довольно нелепо. Избегайте моделей с перфорацией, какими-то текстильными вставками или полностью из ткани. Лучше не рискуйте, в большинстве случаев, это довольно нелепо смотрится. Не торопитесь также брать модели с открытым носком – только после примерки, многих они оставляют разочарованными», — предупредила эксперт в области моды.

«Летом я предлагаю рассматривать все классические ботинки и сапоги из кожи и эко-кожи как элемент вечернего образа и носить в сочетании с легкими женственными нарядами. Такое сочетание прочно вошло в моду уже очень давно, контраст как правило очень радует глаз. Так же, разумеется, никто не отменял ботильоны, которые никогда не выходят из моды, но если выбирать что-то одно на этот сезон, то сапожки или ботинки – в приоритете» — отметила Анна. Она предложила изучить удачные и спорные сочетания на примере селебрити.

Модницы среди звезд

Кети Топурия заверяет, что не следит за модными тенденциями и носит только то, что ей идет. Однако солистке «А’Студио» удается всегда выглядеть броско и дерзко. Она коротает дни на карантине в загородном доме, но это не мешает ей удивлять новыми образами в соцсетях. Этим летом певица явно собралась блистать в сарафанах и массивных ботинках.

«Кети Топурия в высоких ботинках Prada — лидер нашей подборки. Эти ботинки стали настоящим хитом пару сезонов назад и не собираются сдавать своих позиций. Черная кожа и грубая рифленая подошва — это довольно смело. Оригинальные кармашки сбоку делают модель еще более футуристичной. Данные ботинки напоминают часть экипировки роковой героини какого-нибудь боевика и многим девушкам покажется, что они смотрятся слишком грубо, но если проявить фантазию и не бояться экспериментов, вы в них будете выглядеть еще более женственно. Кети прекрасно справилась с задачей — выбрала опять же женственное, но не совсем легкое платье, нашла идеально подходящую текстуру ткани, которая стопроцентно гармонирует с этой обувью. Благодаря длине платья, ботинки только подчеркивают хрупкость и изящество открытых ног певицы. Стоит ли тратить огромные деньги на модель от Prada, чтобы повторить успех Топурии? Я считаю — не стоит! В пределах доступной практически каждой девушке суммы вы сможете найти более лаконичную модель на массивной подошве — например, новинку Dr. Martens!» — оценила образ Бжедугова.

А сапоги-казаки полюбили многие знаменитости, включая Светлану Бондарчук и Полину Гагарину. Исполнительница хита «Спектакль окончен» сочетает эту обувь с платьями.

«Помимо грубых ботинок в армейском стиле, сегодня в тренде казаки. Среди казаков нам доступен куда больший выбор цветов и декора — вариаций на тему на мировых подиумах бесчисленные количества. Бахрома, вышивка, каблуки необычной формы — сегодня каждая найдет что-то по душе. Берем пример с Полины Гагариной и ее милых белых казачков в тон легкому платью в цветочек. Прекрасный выбор, который будет очень универсальным вариантом в гардеробе каждой девушки, и не будет доставлять дискомфорта в теплое время года. Модель свободная, собирается на щиколотке приятной гармошкой и потому не утолщает ногу и пропускает воздух», — высказалась эксперт.

Как и Топурия, любит носить легкие мини-платья дочь Дмитрия Маликова. 20-летняя Стефания не устояла и устроила фотосессию в летних образах с ботинками.

«Мне очень нравятся ботинки Стефании Маликовой — черные замшевые казаки с орнаментом в стиле вестерн и скошенным каблучком. Крайне модные ботинки и снова несколько беспроигрышных вариантов из Инстаграма Стефании: девушка продемонстрировала свои любимые легкие платья, добавила к каждому поясок, а ботинки шикарно их дополнили. Это очень легко повторить! Особенно мне понравился вариант с жакетом с бахромой: ковбойский стиль ей очень идет», — дала свою оценку Анна.

Жена Гарика Харламова и звезда фильма «Текст» на карантине устраивает дома модные дефиле. Кристина Асмус демонстрирует образы в своей квартире. Но в мае актриса стала прогуливаться на свежем воздухе, показывая новые стильные образы публике. Сапогам тоже нашлось место в ее гардеробной.

«Не стоит брать пример с Кристины Асмус. Во-первых — ботинки просто скучные, особенно в данном сочетании. Если бы верх был поярче, возможно это не бросалось бы в глаза. Стеганная кожа — тоже довольно спорный момент, на мой взгляд в большинстве случаев это смотрится дешево. Ну и длина не самая подходящая для миниатюрной Кристины, если она наденет их с чем-то кроме этих микроскопических шорт, визуально нога будет смотреться короче», — считает Бжедугова.

А Ольга Бузова заверяет, что создает тренды. Телеведущая выпускает свою одежду и старается всегда выглядеть женственно и стильно. Но до сих пор девушке не всегда удается правильно подбирать образы.

«Ольга Бузова также не угадала. Иногда телеведущая жертвует хорошим вкусом в пользу эпатажа и перед нами один из таких случаев. Во-первых, образ в целом вызывает много вопросов. Все вещи на ней — вразнобой, никак не сочетаются между собой, будто Ольга одевалась в темноте. Сами сапоги — классные, но именно их летним вариантом я не решусь назвать. Надела Ольга их неправильно, некрасиво смотрится небольшая верхняя часть ноги в леггинсах. Было бы лучше надеть что-нибудь длинное, что прикрыло бы верхний край сапог — тогда смотрелось бы намного лучше» — дала совет эксперт

Справка Teleprogramma.pro: Анна Бжедугова, модный эксперт. Закончила факультет международной журналистики МГИМО и работала в журнале Vogue Россия начав с позиции ассистента главного редактора, продолжая в качестве редактора социальных сетей. Сейчас Анна живет и работает в Лос-Анджелесе, США, где строит карьеру актрисы кино и продолжает работать приглашенным редактором для Vogue, Marie Claire и многих других российских изданий.