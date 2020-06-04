«А малой-то в Adidas»: Оксана Самойлова нарядила дочерей и сына в одном стиле

Если раньше Джиган был на устах у людей благодаря своим песням, то теперь, кажется, все в курсе его предстоящего развода с Оксаной Самойловой. В феврале в Майами у них родился долгожданный сын Давид. Для тех, кто воспитывает троих дочерей, это стало праздником. Но уже спустя несколько недель рэпер угодил в рехаб. По возвращению в Москву артисту снова пришлось полежать в больнице.

Как и ожидалось, Оксана решила развестись с мужем. Даже карантин не помешал ей подать документы на расторжение брака. Однако супруги пока живут вместе. Джиган пытается вымолить прощение у возлюбленной. Модель заверяет, что не пойдет на попятную, но недавно стала носить обручальное кольцо. Это вселило надежду в сердца поклонников. А теперь она устроила фотосессию дома, нарядившись в одном стиле с дочками и крохотным сыном.

Девочки надели косухи и черные треники. Давид сидел на маминых руках в костюме от Adidas. В таком же наряде, только бардовом, предстал Джиган. Лишь Майе не досталось кожаной куртки, поэтому она надела бархатный кардиган. «Вот это банда у меня», — отметила Самойлова.

Поклонникам понравился семейный монохром. Многие сочли малышей очень стильными. «Божечки… какое счастье», «Майя самая любимая. Такая нежная и сентиментальная девочка», «А малой-то в Adidas», «Красота», «А Давид одет, как папа — мило», — прокомментировали пост подписчики.