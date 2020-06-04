«Выглядит как девочка»: уличный образ певицы Валерии в стиле спорт-шик восхитил стилиста

Многие поклонники с восторгом отмечают, что их любимица — певица Валерия — всегда выглядит эффектно, молодо и стильно. Знаменитость часто выбирает наряды в молодежном стиле, чем поддерживает свой имидж модницы.

52-летняя звезда вышла на прогулку в солнечный день. Но поскольку погода в столице, несмотря на календарное лето, совсем не летняя, Валерия выбрала худи и спортивные штаны с кроссовками, а также кожаный плащ. Аутфит певицы мы попросили оценить модного эксперта портала Teleprogramma.pro имидж-стилиста Ларису Тимиряеву.

«У Валерии прогулочный образ в спортивном стиле, но если застегнуть плащ, то он трансформируется в стиль спорт-шик. Черно-белая гамма делает его контрастным. Также контраста добавила разница фактур черного плаща и спортивных брюк: блеск кожи плаща эффектно противопоставлен выраженной матовости брюк.

Несмотря на то, что в меру объемные кроссовки белого цвета — это уже классика, они являются модным трендом нынешнего весенне-летнего сезона. Этот тон задали практически все спортивные бренды. А вообще, в данном образе главная Валерия, которая выглядит как девочка: молодо, красиво и стройно, что восхищает» — прокомментировала Лариса Тимиряева.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению «имиджелогия». Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.