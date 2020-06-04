«Фигура роскошная»: Ковальчук в монокини с анималистичным принтом помечтала о тропиках

37-летняя Юлия Ковальчук в купальнике с анималистичным принтом мечтает об отпуске. Вот уже третий месяц знаменитости соблюдают режим самоизоляции. Кто-то решил развивать свои кулинарные навыки, кто-то дает онлайн-концерты, но практически все без исключения мечтают отправиться в отпуск в теплые края. Пока же воплотить желаемое не представляется возможным, ведь границы некоторых стран по-прежнему закрыты, поэтому актеры и исполнители вспоминают старые поездки.

Юля Ковальчук поделилась на личной странице в Instagram архивными кадрами с тропического отпуска. Перед объективом фотокамеры 37-летняя певица появилась в белом монокини с разноцветным анималистичным принтом и широкополой солнцезащитной шляпе. Чтобы визуально добавить себе роста, Ковальчук встала на цыпочки, благодаря чему стала выглядеть более подтянуто.

«Говорят, мысли материализуются!!! Тогда я еще активнее начинаю думать о купальнике, пальме и шляпке», — поиронизировала над ситуацией она.

Недавно Юля, по ее собственному признанию, позволила себе нарушить карантин и выехала по личным делам. Певица подмечала, что очень рада была появиться в общественном месте, поскольку все домашние дела были реализованы по несколько раз, и очень хотелось разнообразия.