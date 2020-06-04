«Произведение искусства»: Брухунова похвасталась шикарной парой люксовой обуви

Туфельки Dolce & Gabbana пылились у супруги Евгения Петросяна четыре года в шкафу.

Аккаунт Татьяны Брухуновой в Instagram для многих ее поклонниц стал источником вдохновения. 31-летняя супруга известного сатирика Евгения Петросяна регулярно публикует в микроблоге свои стильные аутфиты, чем приводит в восторг большую часть своих подписчиц.

В этот раз модница запостила фотографию своих шикарных туфель Dolce & Gabbana. Люксовая пара из серой замши на толстом каблуке с ремешком и пряжкой декорирована разноцветными стразами и выглядит поистине роскошно. Кто-то из подписчиц заметил, что носить такую красоту необязательно, достаточно ею просто любоваться.

«И я так думаю!» — ответила Татьяна Брухунова.

Оказалось, что туфелькам Dolce & Gabbana за шестьдесят тысяч рублей уже четыре года, все это время они хранились в шкафу Брухуновой. Девушка решила перебрать обувной шкаф и поделилась красивым снимком.

«Черевички, как у самой ЦАРИЦЫ», «Красивые какие туфельки», «Произведение искусства», «Что-то нереальное. Очень красиво», «Фантастические туфли», «Мама моя родная, они же ослепительно красивые, я даже боюсь представить какая у них цена», — восторгаются под фотографией модницы.