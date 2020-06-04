«Какой загар»: Боня сверкнула грудью в белоснежном мини-платье от Giorgio Armani

Виктория Боня еще недавно отдыхала в Ницце. Она гостила у бывшего возлюбленного Алекса Смерфита вместе с дочкой Анджелиной. два месяца они занималась спортом, общались онлайн и грезили об окончании карантина. А в мае при первой возможности светская львица увезла наследницу в Монако, где они раньше жили. Однако экс-звезда «Дома-2» предпочитает не сидеть на одном месте, поэтому на днях позагорала на Лазурном берегу. Выход к пляжам во Франции недавно официально разрешили.

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За последнее время Боня поправилась. Она не скрывает, что набирает лишние килограммы намеренно. Девушка хочет усовершенствовать фигуру, сделав тело позже более рельефным с помощью спорта. А пока она подчеркивает пышные формы эффектными нарядами. Так на новом фото телеведущая предстала в белоснежном мини-платье на запах без рукавов. Наряд с глубоким декольте позволил показать красивую грудь и подчеркнул бронзовый загар звезды.

Виктория решила похвастать своими неожиданными умениями. «Знаете, я заметила, что у многих складывается впечатление, будто я такая белоручка и не могу делать самые простые вещи, а вот и нет! <…>Помню, когда мы жили с Алексом, у нас сломалась дома сантехника и я по привычке, что я сам себе мастер, попросила у него починить поломку. Он сделал круглые глаза и сказал, чтобы я вызвала мастера. Когда я это услышала, я сама сделала круглые глаза и поняла, что он просто не умеет этого делать. Через 10 минут я уже исправила проблему самостоятельно», — поделилась светская львица.

Поклонники отметили, что она настоящая русская женщина. Многие пришли в восторг от ее наряда Giorgio Armani. «Нет, просто вы очень шикарная женщина, очень красивая, умная, мудрая, я вами восхищаюсь», «Какое красивое платье», «Шоколадка», «Какой загар», «Вика, ты прекрасна, в тебе нет пафоса, похожа на русскую бабу», — прокомментировали пост подписчики.