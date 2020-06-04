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«Невероятно нежная»: младшая сестра Бузовой выгуляла прозрачное розовое платье и белоснежный френч

Акцент на талии в виде пояса подчеркнул стройную талию Анны.

«Невероятно нежная»: младшая сестра Бузовой выгуляла прозрачное розовое платье и белоснежный френч
Анна Бузова/Фото: https://www.instagram.com/p/CADGSHRJBG3/

31-летняя сестра Ольги Бузовой Анна выгуляла прозрачное розовое платье и белоснежный френч. Как и старшая родственница, девушка просто обожает красивую одежду и использует все шансы, чтобы обновить гардероб. В последнее же время Аня выбирает легкие, летящие фасоны платьев, в которых она выглядит максимально выигрышно.

Так, на очередной из прогулок Бузова-младшая примерила на себя длинное нежно-розовое прозрачное платье в цветочек. Акцент Анна сделала на талии, благодаря чему стройные ноги бизнесвумен стали еще длиннее. Комплектом к платью стали белоснежный укороченный френч и молочные кроссовки с уплотненной подошвой. Примечательно, что тренд сочетать платья и спортивную обувь девушки поддерживали еще в 2019 и продолжают делать это и сейчас.

Некоторые из подписчиц пожелали заиметь себе такой же наряд. «Где платьишко прикупили?», «Невероятно нежная девушка вы», «Аня, просто прелесть!», «Практически героиня чеховских рассказов», — выразили свои впечатления они.

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