«Мисс очаровашка»: дочка Кети Топурии облачилась в брюки с лампасами вслед за Лизой Галкиной

Кети Топурия самоизолировалась в просторном загородном коттедже. Певица раньше жила с мамой, но с появлением возлюбленного Льва Деньгова она перебралась в отдельный дом. Проживает вместе с артисткой и ее дочка Оливия. Четырехлетняя девочка не дает маме скучать на карантине. Она стала снимать блог, показывая, как можно делать открытки или рисовать вилкой и даже салфетками. Также они часто гуляет на участке возле дома.

Для поклонников Топурия давно стала иконой стиля. Артистка заверяет, что не следит за модными трендами, но при этом ей удается одеваться женственно и элегантно. Недавно она устроила фотосессию с наследницей. Они примерили платья в одном стиле. У дочки звезды уже целая коллекция вечерних нарядов. А на днях девочка устроила экскурсию по участку своей мамы. Оказалось, что там много животных: от кроликов и кур до коз и оленей.

Во время очередного обхода по угодьям Топурия запечатлела наследницу в новом образе. Девочка позировала на лужайке в серых брюках с лампасами и черном пуховике. Кудрявые локоны малышки были убраны в высокий хвост. Примечательно, что на днях в похожем наряде отметилась дочка Максима Галкина Лиза. Девочка уже давно облюбовала треники с лампасами. Поклонники восхитились маленькой Оливией.

«Чудесная девочка!», «Куколка», «Маленькая Мисс очаровашка!», «Разве можно быть такой милашкой», «Классная такая», «Мамина модница», — прокомментировали пост подписчики.