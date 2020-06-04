Идеально для лета: Каменских показала, с чем актуально сочетать белые джинсы с высокой талией

Настя Каменских всегда отличалась особым чувством стиля. Девушка любит подчеркивать свою женственность. В свои 33 года она обладает стройной и подтянутой фигурой, которую не боится показывать. Муж Потап во всем поддерживает свою избранницу, поэтому она без стеснения носит облегающие лосины или мини-юбки. Но так как лето еще не в самом разгаре, то артистка с удовольствием демонстрирует стильные и броские вещи, не оголяя тело.

На новом фото Каменских позировала в белых джинсах с высокой талией. Их она сочетала с джинсовой курткой, украшенной принтом. Певица сидела на скамейке в лучах солнца. Она присобрала руками пышные волосы, показав себя во всей красе. Многие поклонники пришли в восторг от ее повседневного наряда.

В этом сезоне деним на пике популярности, как и джинсы с завышенной талией. «Стройная, спортивная и красивая», «Какая шикарная», «Мне бы такую талию», — прокомментировали пост подписчики.

А для портала Teleprogramma.pro оценила ее аутфит имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Настя Каменских радует нас своими шикарными пышными локонами, фееричным денимом, который представлен в кокетливой и в то же время дерзкой джинсовке с симпатично-романтичным принтом, и белыми джинсами с завышенной талией. Такие джинсы придают образу легкость и свежесть. Если кратко, то летние вещи должны у нас быть преимущественно белых или светлых оттенков. Именно их мы и видим на Анастасии», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.