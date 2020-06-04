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Звездный гость

Скулкина предстала на Первом канале в шифоновом платье с эффектом прозрачности

Изящные открытые туфли звезды дополнили вечерний образ.

Скулкина предстала на Первом канале в шифоновом платье с эффектом прозрачности
Екатерина Скулкина. Фото Global look press.

Актриса Comedy Woman Екатерина Скулкина предстала в эфире «Вечернего Урганта» в эффектном образе. Звезде исполнилось в этот день 44 года, поэтому нарядный look был весьма кстати.

Артистка примерила черное шифоновое платье с эффектом полупрозрачности, что делало ее аутфит более легким. Открытые туфли с тонкими элементами идеально вписывали в фэшн-концепцию стиля. Екатерина не стала надевать вечерние украшения, справедливо решив, что ажурное платье само по себе является украшением.

Волнистые локоны и макияж с акцентом на глаза подчеркнули женственность стиля Скулкиной.

Кстати, Иван Ургант в Останкино «преподнес» артистке необычный подарок – Митю Хрусталева, украсив его голову розовым бантиком. Однако бывшая коллега мужчины по Comedy Woman отказалась принимать этот презент, сказав: «Дареное не дарят». Она заявила, что семь лет назад они «с девочками» уже подарили артиста Первому каналу.

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"Вечерний Ургант"Екатерина СкулкинаЗвездный стиль
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