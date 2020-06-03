«Ножки-тростинки»: Саша Савельева позировала в блузке с пышными рукавами и юбке-карандаше

Саша Савельева всегда пользовалась повышенным вниманием у мужчин. Выпускница «Фабрики звезд» с пышной копной кудрявых волос и тонкой талией восхищала многих поклонников. Однако уже 10 лет она счастлива в браке с Кириллом Сафоновым, а год назад девушка стала мамой, подарив мужу сына Леона. Примечательно, что в 36 лет певица по-прежнему может похвастаться точеной фигурой. После родов она быстро пришла в форму.

На карантине Саша почти не покидает свой дом, но она регулярно публикует архивные фото, вспоминая о лучших временах. Недавно девушка призналась, что безумно соскучилась по фотосессиям. Так как лето в Москве выдалось прохладным, она решила поделиться съемкой, на которой была в умопомрачительном образе, который бы подошел для прогулки по солнечному побережью или для свидания.

Савельева предстала на видео в черной юбке-карандаше и белой блузке в клетку с пышными руками, которые в тренде в этом сезоне. Причудливая остроносая алая обувь без застежки завершила аутфит. Певица позировала, сидя в машине. У нее была прическа в ретростиле, с мелкими кудряшками.

«Мне кажется, в этом образе я похожа на героиню фильма «Почему женщины убивают». Кто смотрел? (скрипит, если что, машина)», — поинтересовалась артистка.

Поклонникам пришелся по вкусу образ Саши. Однако многие посчитали не очень удачной обувь девушки, а также удивились ее худобе. «Очень похожа по стилю и образу на героиню Люси Лью», «Блузка офигенная и сами вы тоже», «Какие ножки-тростинки», «Вы прелестны», «Обувь ужасная просто», «Стройная какая», — прокомментировали пост подписчики.