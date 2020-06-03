«Будь самой счастливой»: младшая сестра показала Барановскую в эффектном белом платье

Юлия Барановская после расставания с Андреем Аршавиным стала известной телеведущей и показал себя как идеальная мама. Девушка сама воспитывает троих детей: 14-летнего Артема, 12-летнюю Яну и семилетнего Арсения. Она часто с ними путешествует, успевает каждому ребенку уделять внимание и дарит им любовь. При этом телеведущая всегда одета с иголочки и выглядит ухоженно. Недавно она призналась, что рассталась с возлюбленным после двух лет отношений, но его личность раскрывать не стала.

Многие поклонники поражаются тому, что Юлия до сих пор не обрела счастье в личной жизни. А 3 июня девушка отмечает день рождения.

«Опыт последних нескольких месяцев особенно показал, что у меня нет иллюзий по поводу себя и своей жизни. Я все про себя знаю — все, что касается моей жизни, моей семьи, моего окружения. Знаю свои слабые стороны, свое отношение к тем или иным поступкам, и знаете, я поняла, что это круто — ты можешь быть честной сама с собой», — высказалась именинница.

Одной из первых ее поздравила младшая сестра Ксения. Девушка поделилась совместным фото с родственницей. В кадре телеведущая предстала в белом платье в крапинку с пышными рукавами. Акцент на талии был сделан с помощью пояса, а босоножки дополнили ее образ.

«С днем рождения, родная! Будь самой счастливой девчонкой на планете. Люблю», — написала Ксения.

К слову, сестры очень похожи. Некоторые подписчики восхитились их красотой. А также многие поздравили Юлию с радостным событием. Девушке исполнилось 35 лет, но фанаты заверили, что ей не дашь больше 18. «Вы крутая и настоящая», «Мира в семье, любви и женского счастья», «От чистого сердца желаю вам всего самого прекрасного и светлого», — прокомментировали пост подписчики.