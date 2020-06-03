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Будни на Истре: невестка Орбакайте в шортах провела разминку на коврике для йоги

Свои «карантинные» каникулы 23-летняя Алена Краснова проводит на бывшей даче Пугачевой.

Будни на Истре: невестка Орбакайте в шортах провела разминку на коврике для йоги
Никита Пресняков и Алена Краснова (Фото: Globallookpress.com)

Еще до начала периода самоизоляции 29-летний внук Аллы Пугачевой вывез жену за город. В беседе с поклонниками Алена Краснова призналась, что она начинает скучать по их вечерам у камина, пешим прогулкам на свежем воздухе и уединенным уикендам, когда они с Никитой долгое время не приезжают на Истру. Пресняков уже давно присматривает за бывшей дачей именитой бабушки. Сама Алла Борисовна вместе с мужем, шоуменом Максимом Галкиным, и шестилетними двойняшками Гарри и Лизой обосновалась в подмосковной деревне Грязь, отстроив на участке особняк.

К слову, даже новогодние праздники невестка Орбакайте провела на даче вместе с мужем и близкими друзьями. Супруги часто устраивают вечеринки в доме Аллы Борисовны. Примечательно, что 71-летняя певица против этого ничего не имеет.

Модель Алена Краснова
Алена Краснова в шортах провела разминку на коврике для йоги, поселившись на даче Пугачевой. Фото: Instagram.com/alenaakrasnova

Даже в период самоизоляции Алена не пренебрегает занятиями спортом. Так, возлюбленная Никиты Преснякова устроила разминку на коврике для йоги, продемонстрировав свою гибкость. В кадре модель предстала в укороченной белой блузе и шортах, отдав предпочтение практичной одежде, не сковывающей движения.

«Еще мне повезло с тренером! Не знаю даже, что буду делать, когда все откроется и дистанционных занятий больше не будет!» — посетовала возлюбленная певца.

Напомним, что большую часть времени свекровь Алены Красновой — 49-летняя Кристина Орбакайте — проводит с семьей в Майами. Под опекой звездной мамы остается дочка Клава. Девочка учится во втором классе. Младшую внучку Примадонны певица родила от бизнесмена Михаила Земцова, который стал третьим мужем Кристины.

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