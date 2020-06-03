«Вот это фигурка!»: Нюша поделилась пляжным снимком в эффектном леопардовом купальнике  

Популярная певица Нюша обладает стройной фигурой, которую не стесняется демонстрировать как в откровенных нарядах, так и в безразмерных балахонах. На этот раз в своем микроблоге в Instagram звезда поделилась архивным фото, которое привело в восторг многих подписчиков. Нюша запостила снимок с прошлогоднего пляжного отдыха, где позировала на камеру в стильном купальнике с трендовым анималистичным принтом.

«Такое летнее фото», «Она шикарна», «Вот это фигурка!», «Вау, очень красиво!», «Нереальная!», «Красивая очень, Ню», «Всегда хот», «Фото просто невероятное!!!!» — отметились некоторые фолловеры в комментариях.

Кстати, находятся и те, кто критикует девушку за подобные фото. Хейтеры сразу же напоминают Нюше, что она уже мать и замужняя женщина, и оголяться, якобы, ей не пристало. Однако, звезда отвечала на подобную критику в программе «Вечерний Ургант» с недоумением: «Почему у нас в стране ярлык вешают на женщин, которые рожают? Почему мы после появления малышей должны выглядеть плохо? Несексуально, непривлекательно?».