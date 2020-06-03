«На Ивлееву похожа»: полуобнаженную Бузову с париком приняли за возлюбленную Элджея

На личной страничке в Instagram возлюбленная шоумена Давида Манукяна поделилась архивным снимком, который был сделан еще в 2017 году. Перед объективом фотокамеры поющая телеведущая предстала в полуобнаженном виде. Ольга Бузова примерила эффектное боди, накинув поверх своего соблазнительного одеяния джинсовую куртку с пайетками. Образ теледивы дополнил яркий парик и алая губная помада. Знаменитость не только «засветила» аппетитные формы, но и блеснула подтянутыми ягодицами. Примечательно, что поклонники певицы приняли ее за возлюбленную Элджея. Так, многим показалась, что Ольга на этом фото, как две капли воды похожа на ведущую программы «Орел и решка» — Анастасию Ивлееву.

«Похожа на Ивлееву», «Что за дерзкая девочка?!», «Я думал, что это Настя Ивлеева», «Красотка, фигура супер», «Оля, прикройся!! Не смущай располневших на карантине у холодильника», «Копия Ивлеевой», «А где Элджей?!», «Снова полуголая!!» — такие комментарии появились под снимком певицы.

Напомним, что до отношений с Давидом Манукяном ведущая «Дома-2» состояла в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. В одном из интервью близкий друг светской львицы резидент камеди Comedy Club Тимур Батрутдинов подметил, что он не сомневается в том, что всех своих будущих мужчин Ольга будет сравнивать с экс-супругом. Ни для кого не секрет, что телеведущая тяжело переживала разлад с мужем, который, к слову, поспешил жениться на модели из Ростова-на-Дону Анастасии Костенко. Супруги воспитывают двух дочек: Милану, в июле девочке исполнится два годика и Еву.