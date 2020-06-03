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Повседневно и актуально: жена Озчивита прогулялась в джинсах скинни и пастельной куртке

Супруга актера из турецкого сериала «Великолепный век» - Фахрийе Эвджен отдала предпочтение трендовому дневному аутфиту.

Повседневно и актуально: жена Озчивита прогулялась в джинсах скинни и пастельной куртке
Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен (Фото: Instagram.com/evcenf)

33-летняя Фахрийе Эвджен тщательно следит за модными тенденциями. На одной из фан-страничек актрисы из турецкого сериала «Королек — птичка певчая» появился снимок, который ранее сама девушка уже публиковала в личном профиле. Так, на прогулку возлюбленная Бурака Озчивита отправилась в актуальных джинсах скинни, дополнив образ практичной толстовкой и пастельной курткой светло-розового оттенка. Особое внимание знаменитость уделила аксессуарам — к трендовому дневному аутфиту девушка подобрала белые кроссовки на шнуровке.

О моде на джинсы скинни и деним в целом в интервью Teleprogramma.pro напоминала имидж-стилист Ольга Трофимова. В сезоне весна/лето 2020 года на пике популярности окажутся модели с завышенной посадкой. В свою очередь, ведущая программы «Перезагрузка» на ТНТ Лина Дембикова посоветовала представительницам прекрасного пола пополнить гардероб джинсами-бойфрендами.

Актриса Фахрийе Эвджен
Фахрийе Эвджен (в центре) подчеркнула длину ног джинсами скинни, примерив пастельную куртку (Фото: Instagram.com/evcenf)

Напомним, что в апреле 2019 года актриса впервые стала мамой. Она родила сына Карана от своего мужа Бурака Озчивита. Молодые люди познакомились на съемочной площадке сериала «Королек — птичка певчая». Со временем экранный роман актеров нашел свое отражение и в реальной жизни. После появления ребенка Фахрийе полностью сконцентрировалась на семье. А ее актерская карьера отошла на второй план. При этом Эвджен время от времени принимает участие в различных рекламных компаниях.

На личной страничке в Instagram возлюбленная Бурака Озчивита уже делилась свежими снимками с годовалым сыном Караном. От родителей малыш унаследовал карий оттенок глаз. Ко всему прочему, у крохи волнистые волосы.

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