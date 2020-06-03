В трендах лета: Лопырева подчеркнула длину ног актуальными мини-шортами с высокой посадкой

36-летняя Виктория Лопырева проводит свои «карантинные» каникулы в Дубае. На личной страничке в Instagram супруга бизнесмена Игоря Булатова поделилась пляжным снимком. Перед объективом фотокамеры модель предстала в «золотой» шелковой блузе на бретельках и актуальных мини-шортах с высокой посадкой. Ранее в интервью Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Трофимова напомнила о моде на деним, уточнив, что в сезоне весна/лето 2020 года на пике популярности окажутся джинсовые шорты с завышенной талией. Также эксперт в сфере моды посоветовала представительницам прекрасного пола обратить внимание на вещи из льна — они также в тренде.

«Ты — лучше или достойнее, чем кто-то… не из чрезмерного эгоизма, нет! Просто потому, что это право у тебя есть… Любовь к миру через любовь к себе», — отметила Виктория, поделившись пляжным снимком.

Ранее в одном из интервью модель подтвердила информацию о том, что она вышла замуж за отца своего первенца — сына Марка Лео. Наследником Лопырева обзавелась еще в феврале 2019 года. Комментируя причину, из-за которой они с Игорем Булатовым не смогли сразу узаконить свой союз, Виктория напомнила, что ее избранник на тот момент состоял в браке и не мог получить развод. В итоге, свадьбу влюбленным пришлось отложить. Молодожены расписались в Грибоедовском дворце бракосочетаний. Говоря о супружестве, модель дала понять, что не уводила Игоря из семьи. Все важные решение в своей жизни он принимает сам, заверила Виктория.

Примечательно, что Ксения Собчак скептически отнеслась к свадьбе Лопыревой. Телеведущая поделилась своим мнением на этот счет: она не исключает вероятность того, что модель снова окажется на ярмарке невест, узнав о том, что ее избранник не так богат, как ей казалось.