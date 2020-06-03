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Внучка Боярского в черной мини-юбке и кроп-топе отметилась на улицах Питера

Екатерина решила освоить доску для скейтборда.

Внучка Боярского в черной мини-юбке и кроп-топе отметилась на улицах Питера
Екатерина Боярская. Фото https://www.instagram.com/boyarskaya.katerina/

21-летняя внучка Михаила Боярского Екатерина после ослабления режима самоизоляции в Санкт-Петербурге поделилась своим новым хобби – она стала осваивать скейтборд.

На улицах Северной столицы девушка засветилась в коротенькой черной юбке и кроп-топе в тон, обнажающим талию. Внучка Боярского ради спортивных занятий отказалась от туфель и каблуков, примерив черно-белые кроссовки. Полосы на мини-юбке Боярской эффектно отражали линии ее обуви.

Поверх игривой женственной одежды Екатерина примерила джинсовую куртку oversize. Ранее стилист Влад Лисовец в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro замечал, что вещи из денима этим летом будут особенно актуальны. Сочетать их будет модно с вещами, казалось бы, несочетаемыми. Кроме того, в тренде тотальные образы, полностью состоящие из джинсы одного оттенка.

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