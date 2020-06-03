«Очень откровенно»: Бузова эпатировала публику образом сексуальной Мальвины в бра со стразами

В свое время телеведущая уже примеряла на себя розовый цвет волос, но он был не таким ярким.

Ольга Бузова эпатировала публику, одевшись в откровенное бра со стразами и примерив на себя ярко-розовый парик. В последнее время телеведущая регулярно экспериментирует с внешностью, появляясь в кадре то в образе сексуальной школьницы, то спортсменки. На этот раз Ольга решила вернуть в моду неклассические цвета для волос и примерила искусственную шевелюру цвета фуксия.

Особое же внимание на себя обращает белоснежный бра, украшенный крупными стразами по периметру. Благодаря ему, мужская часть аудитории просто не смогла оторвать от Ольги взгляда, пока она исполняла «Орбит без сахара». Удачным дополнением к верху стали свободные удлиненные штаны, подчеркнувшие длину ног телеведущей.

Стоит сказать, что далеко не все оценили смелость Ольги. Некоторые заявили, что Бузовой не помешало бы одеваться поскромнее. «Все время грудь видно», «Как же надоело смотреть на голые телеса», — высказались они. Другие же от временного имиджа поющей ведущей остались в восторге: «Очень откровенно и сексуально», «Просто очуменная», «Яркий человек такой во всем», — подметили они.