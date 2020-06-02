«Просто загляденье»: Жасмин помолодела в два раза, благодаря новой универсальной прическе

42-летняя Жасмин удивила свежестью образа, а заодно напомнила об универсальной женской прическе на все случаи жизни. Подписчикам певица рассказала, что долгое время не любила заплетать косы, поскольку имела устаревшие взгляды на этот счет.

«Мне казалось, что это вообще прическа из Древней Руси или что «так ходят только малявки». Сейчас я, конечно, чуть старше, чем подросток, и косы очень люблю», — поведала она.

Во вторник, 2 июня, певица появилась в личном микроблоге в свежем образе. Предпочитающая прямые волосы или локоны Жасмин похвасталась косой – «колоском», плавно спускающимся по спине артистки. Новая прическа сделала и без того красивую артистку еще моложе – с ней Жасмин едва ли можно отличить от студентки начальных курсов университета.

«Вам очень идет такая прическа», «Сама нежность», «Просто загляденье», «Вот, что нужно на самоизоляцию! А то на отросшие волосы смотреть грустно», — похвалили знаменитость за идею женщины в комментариях.