«Очень эффектная»: Федорова в юбке с бахромой и широкополой шляпе прогулялась под дождем

Оксана Федорова недавно вспомнила, как получила титул «Мисс Вселенная». Позже у русской красавицы забрали титул, но для многих она продолжает оставаться победительницей этого конкурса. С того времени прошло 18 лет. Девушка стала мамой, у нее сын Федор и дочь Елизавета. Уже девять лет девушка счастлива замужем за офицером ФСБ Андреем Бородиным. Избранник научил модель боксировать и теперь они часто занимаются спортом вместе.

В 42 года Федорова по-прежнему может похвастаться точеной фигурой и гладкой кожей. Она изящно подчеркивает достоинства женственными образами. Телеведущая на сцене обычно появляется в вечерних платьях, а для выходов в свет выбирает коктейльные наряды или костюмы. В обычной жизни Оксана носит даже джинсы. А на новом фото девушка была запечатлена во время прогулки под дождем. Она предстала в кремовой юбке макси с бахромой и белой блузке. Наряд дополнила черная жилетка и широкополая шляпа в тон.

«Приходится мириться с дождем, ведь мы хотим радугу, правда?» — заявила телеведущая.

Федорова стояла под дождем с зонтом. Она улыбалась, смотря в даль. Поклонники пришли в восторг от ее наряда. Многие сравнили девушку с Мэри Поппинс. «Сказочная», «Шикарная женщина», «На Мэри Поппинс похоже», «Сама элегантность», «Вы очень эффектная, и красивая, этот дождь для вас», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что в этом году Оксана приняла участие в шоу «Маска». Она поразила зрителей своими вокальными данными. Лишь преданные фанаты знали, что телеведущая дает концерты и часто поет в паре с выдающимися артистами.