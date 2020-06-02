Леди в белом: Кабо в монохромном хлопковом костюме пришла на «Вечерний Ургант»

52-летняя Ольга Кабо вслед за другими актрисами побывала в гостях у Ивана Урганта. От предложения принять участие в съемках ток-шоу не смогли отказаться: Екатерина Климова и Кристина Асмус. Ранее супруга шоумена Гарика Харламова уточнила, что впервые за два месяца выехала в город только ради того, чтобы побывать в Останкино и проведать студию одной из любимых передач — «Вечернего Урганта».

На личной страничке в Instagram знаменитость поделилась свежим отчётным кадром. За кулисами программы Кабо позировала вместе с ведущим ток-шоу. Примечательно, что супруга бизнесмена Николая Разгуляева отдала предпочтение монохромному хлопковому брючному костюму. Образ актрисы дополнили босоножки на шпильке.

Ранее в интервью Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Трофимова подметила, что брючные костюмы станут универсальной базой в гардеробе представительниц прекрасного пола. Этот наряд, как считает эксперт в сфере моды, будет актуален, как в дневной, так и в вечерней вариации. Стилист посоветовала девушкам обратить внимание на микс, состоящий из смокинговых пиджаков, жакетов и брюк классического кроя.

К слову, Ольга Кабо уже прерывала самоизоляцию для того, чтобы побывать на вечеринке по случаю дня рождения крестника. Актриса театра и кино стала крестной мамой старшего сына Алики Смеховой — Артема. Еще в середине мая юноша отпраздновал свое 20-летие. Возлюбленная Николая Разгуляева не смогла пропустить семейное торжество. Тем более, что праздник Алика устроила за городом на даче. По словам артистки, угощения к столу она заказала в ресторане, позаботившись о том, чтобы гости могли полакомиться вкуснейшими блюдами от шеф-поваров.