Внучка Софии Ротару предстала в брюках кюлотах молочного цвета вслед за Нетребко

София Евдокименко на время покинула Нью-Йорк и вернулась домой в Украину. Однако от этого ее образы не стали менее стильными.

Недавно София Ротару поделилась новыми снимками в День вышиванки артистка предстала в платье изумрудного цвета с ручной вышивкой. 72-летняя певица поразила поклонников своим моложавым видом. Красоту звезды унаследовала и ее внучка София Евдокименко. 18-летняя девушка уже была признана лучшей моделью на Mercedes-Benz Kiev Fashion Prize в Киеве. Теперь она живет и в Нью-Йорке, где продолжает строить карьеру модели.

18-летняя внучка Ротару обладает стройной фигурой. Она любит яркие и стильные образы. Недавно девушка вернулась до августа домой в Украине. София-младшая накануне решила пообщаться с поклонниками и поделилась новым фото. Девушка позировала в белом лаконичном джемпере и брюках кюлотах молочного оттенка. Наряд подчеркнул ее хрупкую фигуру. Одна из поклонников заявила, что обожает стиль юной внучки артистки.

Отметим, что кюлоты вошли в моду. Недавно в них пришла на репетицию Анна Нетребко. Оперная дива является известной модницей, ее вкусом восхищается даже историк моды Александр Васильев. Есть широкие брюки и в гардеробе герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. Теперь этот тренд поддержала юная София. Добавим, что обычно внучка Ротару носит яркие спортивные костюмы, джинсы и уютные свитера. Многие именитые модельеры пророчат девушке успешную карьеру в мире моды, но Евдокименко также хорошо поет, поэтому не исключает, что станет артисткой, как бабушка.