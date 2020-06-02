«Невероятно обворожительна»: Кожевникова в белоснежном платье с кружевом сверкнула грудью

Мария Кожевникова является не только актрисой, но и многодетной мамой. Девушка уже семь лет живет с бизнесменом Евгением Васильевым. Они обвенчались в Ницце, а вот до ЗАГСа так и не дошли. По словам артистки, каждый раз их планы на свадьбу срываются то из-за беременности, то из-за работы. К слову, у 35-летней знаменитости трое сыновей: шестилетний Иван, пятилетний Максим и двухлетний Василий.

После последних родов Мария долго не могла вернуться в форму. Однако за последние полгода она стала стройнеть на глазах поклонников. Девушка не скрывает, что не любит заниматься спортом, но ради осиной талии она все же стала ходить в спортзал. Карантин звезда переживает с семьей в загородном доме. Но неожиданно в соцсети она поделилась снимками, на которых позирует на морском побережье.

Блондинка предстала в белом платье в пол с кружевом и глубоким декольте. Наряд подчеркнул постройневшую фигуру артистки и позволил блеснуть пышной грудью.

«Я так зависима от моря… от большой воды! Я даже знак скорпиона себе выбрала водный. Скучаю..», — призналась многодетная мама.

Поклонники принялись обсуждать архивные фото Марии. Многие пришли в восторг от женственного образа. «Само очарование», «Как все гармонично», «Невероятно обворожительна», «Не только вы скучаете», «Вот это фигура», «Как вы похудели» «Нежный кадр, а вы как цветок», — прокомментировали пост подписчики.