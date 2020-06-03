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«Леди провокатор»: Боня без белья блеснула грудью в просвечивающем топе

Экс-участница «Дома-2» заявила, что она гордится своими «жирами» и несовершенной фигурой.

«Леди провокатор»: Боня без белья блеснула грудью в просвечивающем топе
Виктория Боня (Фото: Instagram.com/victoriabonya)

40-летняя Виктория Боня дала отпор хейтерам. По словам знаменитости, она столкнулась с критическими отзывами в свой адрес. Так, экс-участница «Дома-2» подметила, что девушки стали писать ей о том, что она заметно округлилась и обзавелась жирком на боках. Бывшая возлюбленная ирландского миллионера Алекса Смерфита с иронией отнеслась к подобным сомнительным «комплиментам», заявив, что если кто-то хотел ее пристыдить — сделать это им, увы, не удалось.

По словам Виктории, она гордится своим несовершенным телом и «жирами». Модель уточнила, что любит каждый миллиметр своего звездного тела и не собирается питаться одной «маковой росой» в угоду надуманным идеалам красоты. На личной страничке в Instagram Боня поделилась свежим видеороликом в доказательство тому, что она обладает соблазнительной пропорциональной фигурой. Экс-возлюбленная Алекса Смерфита без белья блеснула грудью в просвечивающем топе. Свежие кадры вызвали неоднозначную реакцию у поклонников модели. Пока одни советовали теледиве прикрыться, другие, наоборот, похвалили Викторию за волнующие формы и соблазнительные изгибы.

Модель Виктория Боня
Виктория Боня без белья блеснула грудью в просвечивающем топе (Фото: Instagram.com/victoriabonya)

«Леди провокатор», «Виктория, не слушайте никого! Это говорит зависть, тощие дамочки не могут спокойно смотреть на вашу эффектную фигуру», «В этой женщине прекрасно все! Полная упругая грудь, красивая точеная талия и стройные ножки», «Прикройте прелести! Ох, фантазия пошла», «Роскошная и элегантная, фигурка на зависть», «Чудо-женщина!!», «Восхитительная», — такие комментарии появились под свежими кадрами модели.

Ранее в одном из интервью Виктория Боня призналась, что некоторые подруги критикуют ее за то, что она сама все делает по дому. По словам модели, ей нравится заботиться о восьмилетней Анджелине Летиции. Так, теледива сама готовит для дочери обеды и приводит в порядок ее вещи.

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