«Леди провокатор»: Боня без белья блеснула грудью в просвечивающем топе

40-летняя Виктория Боня дала отпор хейтерам. По словам знаменитости, она столкнулась с критическими отзывами в свой адрес. Так, экс-участница «Дома-2» подметила, что девушки стали писать ей о том, что она заметно округлилась и обзавелась жирком на боках. Бывшая возлюбленная ирландского миллионера Алекса Смерфита с иронией отнеслась к подобным сомнительным «комплиментам», заявив, что если кто-то хотел ее пристыдить — сделать это им, увы, не удалось.

По словам Виктории, она гордится своим несовершенным телом и «жирами». Модель уточнила, что любит каждый миллиметр своего звездного тела и не собирается питаться одной «маковой росой» в угоду надуманным идеалам красоты. На личной страничке в Instagram Боня поделилась свежим видеороликом в доказательство тому, что она обладает соблазнительной пропорциональной фигурой. Экс-возлюбленная Алекса Смерфита без белья блеснула грудью в просвечивающем топе. Свежие кадры вызвали неоднозначную реакцию у поклонников модели. Пока одни советовали теледиве прикрыться, другие, наоборот, похвалили Викторию за волнующие формы и соблазнительные изгибы.

«Леди провокатор», «Виктория, не слушайте никого! Это говорит зависть, тощие дамочки не могут спокойно смотреть на вашу эффектную фигуру», «В этой женщине прекрасно все! Полная упругая грудь, красивая точеная талия и стройные ножки», «Прикройте прелести! Ох, фантазия пошла», «Роскошная и элегантная, фигурка на зависть», «Чудо-женщина!!», «Восхитительная», — такие комментарии появились под свежими кадрами модели.

Ранее в одном из интервью Виктория Боня призналась, что некоторые подруги критикуют ее за то, что она сама все делает по дому. По словам модели, ей нравится заботиться о восьмилетней Анджелине Летиции. Так, теледива сама готовит для дочери обеды и приводит в порядок ее вещи.