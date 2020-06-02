«Не выходит из моды»: Ксения Собчак примерила юбку макси и алый топ в этническом стиле

Ксения Собчак всегда обладала необычным чувством стиля. В юности она не стеснялась носить мини-юбки, показывая стройные ноги, а со временем светская львица стала выбирать более лаконичные и сдержанные наряды. В ее гардеробе много винтажных платьев и ярких костюмов. А во время путешествий телеведущая часто примеряет колоритные вещи. Недавно она опубликовала снимки, сделанные в Африке.

В кадре Собчак предстала в непривычном для себя образе. Она облачилась в алый кроп-топ и юбку-макси баклажанового цвета. Голову телеведущей покрыл платок, который она повязала, как тюрбан. Красная помада , палантин и очки с круглой оправой завершили броский look. Ксения подняла тему жестокости и расизма. Она порассуждала о беспорядках в США, которые бушуют с начала июня. светская львица поражена тому, что беспорядки из-за дискриминации привели еще и к грабежам.

А вот поклонники стали обсуждать наряд журналистки. Многие отметили, тако такие яркие образы идут светской львице. Оценил ее наряд для портала Teleprogramma.pro дизайнер Сергей Никулин.

«Образ был выбран Ксенией специально подстать герою, который есть на фото. Все в африканском стиле. Если разбирать тенденции, то этнос фактически никогда летом не выходит из моды. Он в том или ином стиле присутствует в Домах мод. Эта одна из историй на все времена. Использование этноса в тренде. то что веками существует на подиумах, это уже скорее всего не уйдет, это часть культуры, поэтому если брать нюансы в комплекте нашей героини, то платок на ее голове, который называют тюрбаном, сейчас в тренде. Возможно не в таком исполнении, не слишком этническом. А топ — это классика жанра, которая перекочевала из Индии в 80-е и там и осталась. Фасон юбки с завышенной талией — тоже классика жанра. Оценить этот образ как модный мне сложно, так как наша героиня не преследовала цели одеться в трендовую вещь, исходя из ее статьи. Она преследовала цель — уровнять себя с героем фото, под лозунгом — против расизма», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. Он окончил факультет дизайн костюма в МХПИ и занялся созданием стильных образов для важных мероприятий и для модных фотосессий. Раньше Никулин был стилистом, но потом дорос до дизайнера. Его работы выставляются на выставках. В ноябре 2019 года его творения можно было увидеть в Гостином дворе на выставке «Образования и карьера».