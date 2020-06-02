«Героиня восточных фильмов»: 27-летняя дочь Серова завлекла кружевным бра и красной юбкой-макси

Участница недавнего выпуска «Секрет на миллион» призналась, что очень скучает по возможности куда-нибудь уехать и поделилась архивным видео.

27-летняя дочь Александра Серова Мишель предалась ностальгии по отпуску. Недавняя участница программы «Секрет на миллион» призналась, что очень хотела бы сейчас оказаться где-нибудь в теплой стране за пределами России. На эту мысль девушку натолкнула прохладная столичная погода и самоизоляция.

Пока же Серовой остается лишь перебирать архивы из предыдущих поездок. Так, одним из видео она поделилась на личной странице в Instagram. В кадре дочь знаменитого артиста появилась в кружевном черном бра и ярко-красной юбке макси, которая выгодно подчеркнула стройный силуэт. Кадрами Мишель раздразнила свою аудиторию, поскольку напомнила фолловерам об ощущениях теплого песка под ногами и теплого ветра, который треплет волосы.

«Когда в Москве дубак, хочется +44», — написала она.

Вкус Мишель в одежде пришелся по душе комментирующим. «Героиня восточных фильмов», «Насколько же вы прекрасны!», «Глаза, как два алмаза», — писали они в Сети.