«Вот это ноги!»: 51-летняя Бондарчук отметилась в джинсах дудочках и коралловых ботильонах

Светлана Бондарчук недавно дала откровенное интервью. Светская львица рассказала о своей личной жизни. Она призналась, что сама обратила внимание бывшего мужа Федора Бондарчука на его нынешнюю избранницу Паулину Андрееву. Осенью 2019 года режиссер сыграл свадьбу с молодой возлюбленной. А вот 51-летняя бизнесвумен под венец снова идти не торопится. При этом не первый год она встречается с дизайнером Сергеем Харченко.

Поклонники не перестают восхищаться тем, как Светлана выглядит в столь зрелом возрасте. Она не боится оголяться, так как в юности работала моделью. Но также женщина умеет выгодно подчеркивать свои достоинства стильными образами. Даже на карантине она совершала онлайн-покупки и хвасталась обновками во время прогулок с собакой. Бондарчук блистает не только в платьях и костюмах. Она также не стесняется носить джинсы.

На днях звезда поделилась снимком, на котором предстала в ярком повседневном аутфите. Светская львица много путешествует. Снимок, которым она поделилась, был сделан во время одной из поездок. Светлана предстала в кадре в джинсах дудочках, удлиненном джемпере и коралловых ботильонах. При этом она была без макияжа и укладки. Поклонники восхитились ее нарядом.

«Легкая, крутая, классная, живая, нереально красивая девушка», «Светлана, у вас очень красивые руки!», «Какая же вы чудесная!», «Ну что за ботильоны!», «Вот это ноги!», «Вы очень красивая снаружи и внутри», «Все под цвет неба», «Вы очень стильная и красивая», — прокомментировала пост подписчики.