«В стиле Коко Шанель»: Высоцкая в кюлотах и блузе с бретелями-подтяжками восхитила стилиста

46-летняя Юлия Высоцкая устроила импровизированное дефиле на кухне. В интервью Teleprogramma.pro повседневный домашний наряд телеведущей прокомментировала стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева. Так, эксперт в сфере моды уточнила, что возлюбленная 82-летнего режиссера Андрея Кончаловского отдала предпочтение модному контрастному луку, совместив «инь» и «ян» в одном флаконе.

«Юлия поддержала контраст в бело-черной гамме. Вообще, подобный микс оттенков всегда работает безотказно. Женственный верх демонстрирует красоту плеч и зоны декольте, а также изящные руки. Подобную утонченность разбавляет мужская деталь — бретельки-подтяжки! На пике моды и рукава-буфы», — отметила Тимиряева.

Стилист-имиджмейкер уточнила, что она не смогла найти ошибок или видимых помарок в модном образе Юлии Высоцкой. Телеведущая умело подчеркнула длину ног, примерив брюки актуального фасона. В одном из интервью возлюбленная Андрея Кончаловского призналась, что прислушивается к советам мужа там, где речь заходит о стиле.

«Брюки-кюлоты, правильной высокой посадки и самой выигрышной длины. Наша героиня демонстрирует самую тонкую часть ноги, помогая тем самым всему силуэту выглядеть хрупко и утонченно. Образ получился и нежным и независимым, подстать современной женщине. Очень грамотно подобрана прическа. Смешение женского и мужского в одном образе — одна из самых устойчивых модных тенденций, все в стиле Коко Шанель», — экспертно резюмировала стилист-имиджмейкер.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».