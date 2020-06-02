«Высший пилотаж»: Брухунова выбрала для прогулки удлиненный кардиган, берет в «гусиную лапку» и очки тишейды

31-летняя супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова регулярно ведет свой микроблог в Instagram. Со своей многотысячной аудиторией девушка делится аппетитными рецептами различных блюд, кинорекомендациями и бьюти-советами. Кроме того, в ленте аккаунта можно встретить массу фотографий Брухуновой в разнообразных стильных аутфитах, которыми вдохновляются многие поклонницы девушки.

В свежей публикации Брухунова показала свой очередной прикид, который она предпочла для выхода на прогулку. Татьяна выбрала удлиненный кашемировый кардиган бежевого цвета, который накинула на белую футболку и желтые брюки. Дополнили образ однотонные стильные лоферы.

По традиции не обошлось без головного убора. В этот раз голову Брухуновой украсил берет расцветки «гусиная лапка». В качестве аксессуаров супруга Петросяна предпочла акцентные брошь Chanel и очки тишейды, а в руках девушки красовался букет пионов. Пройти мимо и не оглянуться на столь стильную девушку подписчики просто не смогли.

«Мягкий, теплый, уютный и очень удобный look! При этом выглядит роскошно! Высший пилотаж, Танюша», «Вы очень классно подбираете головные уборы, стильно, красиво, Вам очень идет», «Отличный вкус, стиль, женственность», «Хорошие тона. Вы очень стильная . Татьяна спасибо за хороший вкус», «Особенно кардиган красиво сочетается с брошью от Chanel», — написали в комментариях.