Леди на контрасте: Высоцкая в модных кюлотах и блузе с рукавами-буфами устроила дефиле на кухне

46-летняя Юлия Высоцкая примерила контрастный образ, отдав предпочтение классическому сочетанию цветов — черному и белому. Перед объективом камеры телеведущая предстала в модных кюлотах и актуальной блузе с открытыми плечами и буфами.

Ранее в интервью Teleprogramma.pro имиджмейкер-стилист Лариса Тимиряева уточнила, что подобный фасон рукавов-фонариков окажется на пике популярности в сезоне весна/лето 2020 года. Еще одним трендом стали кюлоты и брюки-палаццо в стиле 70-х.

В одном из интервью супруга 82-летнего режиссера Андрея Кончаловского подметила, что в ее гардеробе есть место и для повседневной одежды в стиле casual. К примеру, актриса старается покупать практичные и удобные свитера, жакеты, базовые футболки, джинсы и водолазки. Знаменитость считает, что женщина и в «зрелом» возрасте имеет право носить мини, при том условии, если ей позволяет фигура.

«Закатаем рукава и вперед! Сегодня готовить можно, есть нельзя!» — отметила Юлия.

В микроблоге возлюбленная Андрея Кончаловского поделилась свежим видеороликом. Так, телеведущая устроила импровизированное дефиле по кухне, продемонстрировав трендовый домашний наряд.

Ранее муж Юлии Высоцкой объяснил, как его возлюбленная получила крошечную роль в его новом фильме «Грех». Так, в интервью на программе «Вечерний Ургант» на Первом канале режиссер подметил, что когда Юлия приехала навестить его на киноэкспедиции, они вместе придумали маленький эпизод.

Таким образом, в фильме супруга Андрея Кончаловского появилась всего на несколько минут. Объясняя причину своих действий, муж актрисы уточнил, что его любимая женщина всегда должна быть в кадре.