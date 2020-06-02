«Какие же вы невероятные»: жена Чумакова восхитилась снимком Алсу с дочерьми и сыном Рафаэлем

Экс-солистка группы «Блестящие» — 37-летняя Юлия Ковальчук не смогла оставить без внимания один из свежих снимков возлюбленной Яна Абрамова.

В День защиты детей, который традиционно отмечается 1 июня, поп-исполнительница поделилась первым фото с трехлетним сыном Рафаэлем. Перед объективом фотокамеры 36-летняя Алсу предстала с наследником на руках, предусмотрительно повернув его спиной. Таким образом, поклонникам не удалось рассмотреть личико мальчика. Компанию звездной маме также составили и дочери певицы. Так, тринадцатилетняя Сафина и одиннадцатилетняя Микелла поддержали стиль family look, выбрав нюдовую палитру. Старшая наследница артистки облачилась в мятный спортивный костюм, а младшая примерила худи и трико оливкового оттенка.

«Какие же вы невероятные», — отметила Ковальчук, восхитившись снимком Алсу с дочерьми и маленьким сынишкой.

Напомним, что сама Юлия вместе с возлюбленным, шоуменом Алексеем Чумаковым, воспитывает двухлетнюю дочку Амели. В одном из интервью певица призналась, что очень благодарна их с мужем родителям за то, что они не вмешиваются в воспитание внучки.

Так, экс-солистка группы «Блестящие» дала понять, что прекрасно справляет без советов бабушек и дедушек. Знаменитость считает, что мамы и папы должны сами растить своих отпрысков, не перекладывая ответственность на близких. Своего мужа Ковальчук считает идеальным отцом. По словам певицы, Алексей всегда проявляет заботу об их общей дочери, не пренебрегая своими родительскими обязанности.