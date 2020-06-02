«Идеальная Махидевран»: Феттахоглу в алом купальнике с воланами блеснула изящной фигурой

В свои 39 лет Нур Феттахоглу не только снискала любовь и признание зрителя, сыграв одну из главных женских ролей в турецком сериале «Великолепный век», она также успела обзавестись семьей. В браке с бизнесменом Левентом Везироглу знаменитость воспитывает четырехлетнюю дочку Элису Гюзин.

К слову, ребенок появился не только у партнерши Халита Эргенча, сыгравшей роль Махидевран султан. Экранная дочка Мерьем Узерли — 35-летняя Пелин Карахан (Михримах султан) — родила уже двоих детей: вместе с мужем Бедри Гюнтаем она воспитывает шестилетнего Али Демира и трехлетнего Джана Эюпа.

Исполнительница роли Хюррем, как и Нур Феттахоглу, растит единственную дочь — Ларе шесть лет. Еще один актер из «Великолепного века» Бурак Озчивит стал отцом в апреле прошлого года. Первенца — сына Карана — ему подарила возлюбленная Фахрийе Эвджен.

Поклонники Феттахоглу не раз писали в комментариях под свежими снимками актрисы, что и после родов она сумела сохранить стройную фигуру. Так, на одном из снимков Нур предстала в раздельном алом купальнике, состоящем из микрошорт и лифа с воланами. Знаменитость не только подчеркнула изящные формы, но и сделала акцент на тонкой талии, дополнив образ пояском.