«Идеальная Махидевран»: Феттахоглу в алом купальнике с воланами блеснула изящной фигурой

В свои 39 лет Нур Феттахоглу не только снискала любовь и признание зрителя, сыграв одну из главных женских ролей в турецком сериале «Великолепный век», она также успела обзавестись семьей. В браке с бизнесменом Левентом Везироглу знаменитость воспитывает четырехлетнюю дочку Элису Гюзин.
К слову, ребенок появился не только у партнерши Халита Эргенча, сыгравшей роль Махидевран султан. Экранная дочка Мерьем Узерли — 35-летняя Пелин Карахан (Михримах султан) — родила уже двоих детей: вместе с мужем Бедри Гюнтаем она воспитывает шестилетнего Али Демира и трехлетнего Джана Эюпа.
Исполнительница роли Хюррем, как и Нур Феттахоглу, растит единственную дочь — Ларе шесть лет. Еще один актер из «Великолепного века» Бурак Озчивит стал отцом в апреле прошлого года. Первенца — сына Карана — ему подарила возлюбленная Фахрийе Эвджен.
Поклонники Феттахоглу не раз писали в комментариях под свежими снимками актрисы, что и после родов она сумела сохранить стройную фигуру. Так, на одном из снимков Нур предстала в раздельном алом купальнике, состоящем из микрошорт и лифа с воланами. Знаменитость не только подчеркнула изящные формы, но и сделала акцент на тонкой талии, дополнив образ пояском.
«Мне всегда нравилась Хюррем — такая сильная и стойка! Но в жизни Нур, на мой взгляд, куда красивей Мерьем! Есть в ней какая-то элегантность», «Идеальная Махидевран», «Очень красивая актриса!! Достойна своего султана», «Если бы не Бергюзар Корель, Халит бы точно не устоял перед нашей Махидевран», «Украла бы сердце султана», «Как можно быть такой стройной?! Как фарфоровая статуэтка», «Куколка», — такие комментарии появились под снимком актрисы.