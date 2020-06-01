«Лесная нимфа»: невестка Орбакайте не отказывает себе в макияже даже на даче Пугачевой

Находясь второй месяц за городом, 23-летняя Алена Краснова все также тщательно следит за своей внешностью и имиджем.

Имидж-стилист Ольга Трофимова в интервью Teleprogramma.pro говорила о том, что невестка Орбакайте — 23-летняя Алена Краснова — не входит в категорию тех девушек, которые отказались от макияжа на самоизоляции. Так, эксперт в сфере моды сделала комплимент возлюбленной Никиты Преснякова, подметив, что супруга музыканта тщательно следит за своей внешностью, отдавая предпочтение естественному макияжу и легкой укладке. И это притом, что больше двух месяцев модель живет на даче Примадонны. Так, период самоизоляции внук Аллы Пугачевой решил переждать на Истре. За город музыкант отправился вместе со своей возлюбленной.

На личной страничке в Instagram Алена Краснова поделилась свежими портерными фото. Невестка Орбакайте сделала ставку на естественный утренний макияж. Так, девушка подчеркнула скулы персиковыми румянами, нанесла на губы бесцветный блеск — как это делает русская модель Наталья Водянова — и подкрасила ресницы тушью.

«Ангельская внешность», «Никите очень повезло», «Чудо как хороша», «Лесная нимфа», — такие комментарии появились под свежими снимками модели.

Ранее в беседе с поклонниками возлюбленная солиста группы Multiverse призналась, что в ее косметичке есть недорогая косметика из масс-маркета. По словам Алены, она не видит смысла переплачивать за бренд, если можно купить аналог той же продукции, но по более доступной цене. Так, возлюбленная Никиты Преснякова дала понять, что она знает толк в экономии. При этом одеваться невестка Орбакайте предпочитает в бутиках и торговых центрах.