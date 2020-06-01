«Девочки такие девочки»: Бузова в «рваных» джинсах скинни вышла на прогулку с Манукяном

34-летняя Ольга Бузова не скрывает свои чувства к нынешнему избраннику Давиду Манукяну. Поющая телеведущая абсолютно не переживает из-за разницы в возрасте со своей второй половинкой. Избранник светской львицы моложе нее на семь лет. Артистка дала понять, что ее возлюбленный обладает всеми качествами, которые она хотела бы видеть в мужчине. С Манукяном Ольга встречается уже девять месяцев. На личной страничке в Instagram теледива не раз публиковала романтические фото с избранником.

Напомним, что после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым певица попыталась наладить свою личную жизнь, став участницей проекта «Замуж за Бузову». В одном из интервью артистка призналась, что на тот момент она искренне считала, что это шоу, возможно, станет ее последним шансом встретить свою любовь. Однако с финалистом проекта — Денисом Лебедевым — отношения вне съемочной площадки теледива построить так и не смогла. Но и отчаиваться светская львица не стала. Вскоре она познакомилась с Давидом Манукяном. С шоуменом Бузова снималась в одном из своих клипов.

В stories певица поделилась свежим снимком с возлюбленным. Ольга Бузова предстала перед объективом фотокамеры в принтованной футболке и «рваных» джинсах скинни из искусственно «состаренного» денима. Молодежный образ телеведущей дополнили кроссовки на шнуровке.