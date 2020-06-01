«Дела не ждут»: Стеша Маликова в широких джинсах и полосатом жакет запечатлела себя в лифте

Стеша Маликова не перестает радовать отца. Наследница Дмитрия Маликова учится в МГИМО и уже является начинающей бизнесвумен. Несколько лет назад она вместе с подругами выпустила коллекцию платьев для выпускниц. А этой весной девушка решила вновь заняться модой и запустила производство летней коллекции одежды, в которую вошли лаконичные и женственные сарафаны и легкие платья.

Похоже, что на этом 20-летняя студентка останавливаться не планирует. Стеша в первый день лета отправилась по делам. Она сделала селфи в лифте. Девушка предстала в широких джинсах, белой футболке и жакете в алую полоску. Дочь Маликова была без макияжа, а вот волосам она придала объем. С сумкой через плечо и папками в руках юная красавица отправилась решать дела. К слову, по мнению экспертов, широкие джинсы стали трендом этого сезона.

«Вот она жизнь! Утром к юристу, потом к нотариусу, затем в банк, потом на склад тканей. Насыщенно! Дела не ждут», — поделилась наследница артиста.

Также Стеша поведала, что вместе с подругами ищет новые ткани и работает над деталями еще одной коллекции одежды. Девушка воодушевлена успехом. Отметим, что у дочки Маликова много поклонников. Многие девушки восхищаются ее чувством стиля. Она умело подчеркивает стройную фигуру, сочетает цвета и фактуры. Обычно она много путешествует, но карантин позволил девушке сосредоточиться на новом деле, чему рады ее фанаты.