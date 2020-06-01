«Согревайте теплом любимых»: Лорак вместе с 10-летней дочерью выбрали элегантные черные платья с открытыми плечами

Ани Лорак вместе с маленькой дочерью от турецкого бизнесмена Софией принарядились в едином стиле в честь Дня защиты детей. 41-летняя исполнительница предстала перед видеокамерой в элегантном черном платье с открытыми плечами. Приталенный силуэт выгодно подчеркнул фигуру певицы.

Очаровательно выглядит в кадре и Соня. Рукава три четверти визуально сделали и без того изящные руки девочки стройнее. Достойно умиления и совместное видео. Примечательно, что Ани достаточно редко делится на личной странице в Instagram кадрами с дочерью, предпочитая делать акцент на работе, однако праздник стал универсальным поводом, чтобы показать изменения во внешности Сони.

«Согревайте теплом любимых», — пожелала любимым слушателям Лорак.

Не исключено, что в будущем София, как и мама, станет центральной фигурой российского шоу-бизнеса. Уже сейчас девочка периодически участвует в промо в образе детских персонажей, а также обучается в элитной школе.