«Невероятная нежность»: Шубская и Овечкин оделись в одинаковые наряды с годовалым сыном

В семье Александра Овечкина в конце мая произошло радостное событие. Его супруга Анастасия Шубская родила еще одного ребенка — сына Илью. Роды прошли в одной из клиник США. Девушку уже на третий день выписали вместе с малышом. Для пары этот ребенок стал вторым. У 34-летнего хоккеиста уже подрастает сын Сережа, которому в этом году исполнится два года.

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1 июня супруги поделились трогательным роликом, снятым ко Дню защиты детей. Овечкин и Шубская облачились в красные хоккейные футболки со своими именами. В таком же наряде предстал и их годовалый сын.

«Когда я впервые взял на руки маленького Сережу, то у меня родилась невероятная нежность. И я понял, что нежность — это невероятная сила. Нежность во всем — во взгляде, в движениях. мыслях, словах. Нежность, которая переполняет, делает нас по-настоящему сильными», — сказал Александр.

«От всей нашей семьи хотим поздравить вас с Днем защиты детей! … теперь нас уже четверо, поэтому наших поздравлений еще больше и в них еще больше нежности!» — добавила его супруга.

На кадрах Овечкин играл с сыном дома в хоккей, а также были показаны кадры, на которых он купал малыша. Некоторые поклонники пришли в восторг от кадров. Многие восхитились спортсменом, который является и примерным семьянином.

«Хоть бы у вас все было хорошо! До глубокой старости. Вы — классные!», «Ждем Сергея Овечкина — победителя кубка НХЛ», «Самая красивая и добрая семья», «Еще за девочкой обязательно, для себя, Настенька», — прокомментировали пост подписчики.