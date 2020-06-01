С акцентом на талию: жена Озчивита в серебристом вечернем платье позировала в своей спальне

В повседневной жизни Фахрийе Эвджен отдает предпочтение практичной одежде. При этом в гардеробе актрисы из турецкого сериала «Королек — птичка певчая» есть место и для дизайнерских нарядов.

Вместе с Бураком Озчивитом 33-летняя актриса Фахрийе Эвджен воспитывает общего ребенка. В апреле 2019 года супруги обзавелись первенцем — сыном Караном. Став мамой, актриса из турецкого сериала «Королек — птичка певчая» сконцентрировалась на воспитании наследника. Всем необходимым семью обеспечивает муж Фахрийе. Любовь и признание зрителя пришли к Бураку после съемок в сериале «Великолепный век». Актер стал получать роли в других исторических лентах, а также участвовать в рекламных компаниях.

Примечательно, что Озчивит и Фахрийе Эвджен крайне редко распространяются о личной жизни. Возлюбленная Бурака предпочитает обходить стороной вопросы, связанные с супружеством и материнством. При этом девушка активно делиться семейными снимками в Instagram. Фахрийе считает мужа любовью всей своей жизни, а годовалого сынишку — маленьким принцем.

На одной из фан-страничек Эвджен появился кадр, который ранее актриса уже публиковала в своем профиле. Перед объективом камеры возлюбленная Бурака Озчивита предстала в силуэтном вечернем платье в пол, позировав в спальне. Фахрийе отдала предпочтение серебристой ткани, подчеркнув талию тонким ремешком. Примечательно, что актриса из турецкого сериала «Королек — птичка певчая» примерила наряд с разрезом до середины бедра. Свои длинные локоны девушка оставила распущенными.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, с будущим мужем Фахрийе Эвджен познакомилась на съемках сериала «Королек — птичка певчая». Молодые люди от эпизода к эпизоду играли на площадке любовь. Со временем взаимная симпатия, возникшая между двумя актерами, переросла в более глубокое чувство.